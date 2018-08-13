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Kurbanlık satış yerinde sahte parayla yakalandılar

Kahramanmaraş'ta, polis ekipleri, kurbanlık satış yerinden hareket eden 6 kişinin içinde olduğu otomobili yol üzerinde durdurdu. Ekipler, üst aramalarında, 2 kişiden 7 bin 550 lira olan 151 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirdi.

  • DHA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı yaklaşırken, para sirkülasyonunun yoğun olduğu canlı hayvan borsasına operasyon düzenledi.

Polisler, Kahramanmaraş'taki kurbanlık satış yerinden hareket eden ve içinde 6 kişinin olduğu otomobili şüphe üzerine yolda durdurdu. Araçta bulunanların üst aramalarında, 2 kişiden 7 bin 550 lira olan 151 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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