Kurbanlık satış yerinde sahte parayla yakalandılar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı yaklaşırken, para sirkülasyonunun yoğun olduğu canlı hayvan borsasına operasyon düzenledi.

Polisler, Kahramanmaraş'taki kurbanlık satış yerinden hareket eden ve içinde 6 kişinin olduğu otomobili şüphe üzerine yolda durdurdu. Araçta bulunanların üst aramalarında, 2 kişiden 7 bin 550 lira olan 151 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.