Kurbanlık satışından kazandığı 800 bin lira kül oldu

Olay, merkeze bağlı Gemet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemet köyünde besicilik yapan Musa Kaya ve kardeşlerine ait mandırada iddialara göre elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede mandırayı sararken, yangına müdahale eden mandıra sahibi Kaya, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının elektrik kontağından çıktığını dile getiren Musa Kaya, “İçerisinde kurbanda sattığımız kurbanlıkların parası yandı. 700-800 bin lira kadar. Büyük maddi hasarımız var. Biz içeride yengemle kurban payı yapıyorduk. Yengem daha sonra su almak için içeri giriyor. Dumanı görüyor. Ağabeyime haber veriyor. Ağabeyimin müdahale etme şansı yok. Paralar kurban alan vatandaşlardan gelmişti. Biz paraları alıp Çorum’a gideceğiz hesabımıza yatıracaktık. Parayı kurtarmak için uğraştık ama kurtaramadık. 118 kurban kestik. 20-22 tane sevk ettik. Biz 750-800 bin lira hesaplıyoruz. Para sayılmamış para. Bu belki 1 milyon lirada olabilir. Evde hesap kitap yaptıktan sonra bankaya götürüp teslim edecektik. Nasip değilmiş” dedi.