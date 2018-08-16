Kurbanlık yüklü kamyonda 104 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde kasası kurbanlık küçükbaş hayvanlarla dolu kamyonda yapılan aramada 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Edremit ilçesinde 33 NV 431 plakalı kamyon durduruldu. Kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonun kasasında narkotik dedektör köpeği Alfa’nın tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, kasadaki kalasların içerisine zulalanmış 200 paket halinde 104 kilo 735 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.
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