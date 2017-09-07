Kurmay yarbay TOMA'lara piyade tüfeğiyle ateş etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski komanda uzman erbaş Abdullah Çelen, 15 Temmuz'da mesaideyken eski tabur komutanı kurmay yarbay Ejder Yıldırım'ın aracını 12.00-12.30 gibi tabur komutanının park yerinde gördüğünü, ancak ziyarete geldiğini düşündüğünü belirtti.

Mesaisini normal şekilde bitirip önce kardeşinin evine, oradan kardeşinin aracıyla kendi evine gittiğini, sonra da ailesiyle alışverişe çıktıklarını anlatan Çelen, saat 22.00 civarında eve döndükten sonra arkadaşı Emrah Sevinç'in arayıp alarm verildiğini ve takım komutanının derhal birliğe gelmeleri yönündeki emrini ilettiğini kaydetti.

Çelen, zırhlı araçların 3 No'lu nizamiyeye doğru dizildiklerini ve nizamiyede Yıldırım'ın beklediğini belirterek, "Yıldırım, her tarafa emirler yağdırıyordu. Derhal çıkış yapmamız gerektiğini, aksi takdirde geç kalacağımızı söylüyordu. Emir komutanın kendinde olduğunu vurgulayarak, çıkış için hazırlık yapmamızı söyledi ve Savaş Kabaklı'nın yanına gitti." dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde yolu kapatan TOMA'lara ateş etmediğini, uçaksavarın namlusunu havaya diktiğini anlatan Çelen, teröristler araçları ele geçirmiş olsa da devletin malına zarar vermek istemediğini ileri sürdü.

Hava desteğini de Yıldırım istemiş

Çelen, "Benim araçtan TOMA'lara ateş eden kurmay yarbay Ejder Yıldırım'dır. Yıldırım'ın HK 33 piyade tüfeğiyle TOMA'lara ateş ettiğini gördüm." diye konuştu.

Çelen, sözlerine şöyle devam etti:

"Osman adlı kişiyi benim araçtan aradı Ejder Yıldırım. İlk bomba, bu Osman adlı şahsı aradıktan sonra gerçekleşti. Yıldırım, hava desteği istedi. TOMA'ların yanına geldiğimizde F16'lar alçak irtifadan uçarak sonik patlamaya neden oluyordu. Ejder Yıldırım daha sonra geri çekilmemizi söyledi. ZPT'ler geri çekildiğinde büyük bir patlama oldu. F-16 sanırım ilk bombayı yola bıraktı. Bu anda Ejder Yıldırım ZPT'nin üzerine çıkarak ateş emri veriyor, ZPT'lerin ilerlemesi için emirler yağdırıyordu. Adam çıldırmış gibiydi. Herkes ilerledi. Şoförler zaten er, çoğu araç komutanı uzman erbaş, üç subay var, geri kalan uzman çavuş, er. TOMA'ların yanına gelince öndeki araca emir vererek TOMA'ları ittirme emrini de Ejder Yıldırım verdi. TOMA'ların ittirilmesiyle açılan yoldan geçerek emniyetin nizamiyesine geldik."

Daha sonra ortalığın biraz sakinleştiğini, Ejder Yıldırım'ın da 'araçtan in' emri verdiğini aktaran Çelen, Ejder Yıldırım emniyet önündeki polislerle konuşurken, tabanca sesleri gelince kendisinin ZPT'nin içine oturduğunu, dışarıdaki üç erin de araca geldiğini bildirdi.

Çelen, "Oturduktan sonra tekrar üst kapaktan dışarı baktığımda üsteğmen Ali Görmez'in polislere 'Bunlar FETÖ'nün polisleri, ateş edin, ateş serbest.' diyerek polislere ateş açtığına ve burada bir polisin vurularak yere düştüğüne, yaralananlar olduğuna şahit oldum." dedi.

Emniyet içindeki silah sesleri üzerine kendisinin de birkaç el ateş edip tekrar ZPT'de oturduğunu vurgulayan Çelen, Ejder Yıldırım'ın da sürekli ateş emri verdiğini anlattı.

Bir süre sonra araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğünün bahçesine girdiklerini, TEM şube önündeki banka şubesi yanında durduklarını belirten Çelen, "Teröristleri arayıp, bulup etkisiz hale getirmemiz gerekiyordu. Binaya yönlendirildik." diye konuştu.

Çelen, bu sırada Ejder Yıldırım'ın TEM binasına ateş ettiğini, yine Yıldırım'ın emriyle odalara baktıklarını, bazı kapı ve camların kırık olduğunu gördüğünü anlattı.

Sanık savunmalarının ardından duruşma yarına ertelendi.