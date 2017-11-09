Jandarma Okullar Komutanlığında, kursiyer teğmenlere 'eğitim' deyip gerçek mermi dağıtmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 61'i tutuklu, 317 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan eski kursiyer teğmenler savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Bayram B, olay tarihinde Beytepe Jandarma Okulları Komutanlığında kursiyer teğmen olarak görev yaptığını, 17.45'te telefonuna gelen mesaj sonrasında akşam içtimasına gittiğini, orada tüm tabura saat 20.45'te gece eğitimi olacağının aktarıldığını anlattı.

Bölük komutanının bölük WhatsApp grubuna saat 20.00 sıralarında attığı mesajda herkesin silah ve teçhizat almasını emrettiğini öne süren Bayram B, "Mühimmat alma emrini aldıktan sonra silahlığa gittim. Dağıtım yapılırken yanımızda yüzbaşı Serdar Acar ve tanımadığım bir rütbeli vardı. Gelen kursiyerelere mühimmat veriyorlardı." ifadesini kullandı.

Eğitim deyip gerçek mermi dağıtmışlar

Mahkeme Başkanı Melih Uçar'ın "Daha önceki gece eğitimlerinde gerçek mermi dağıtıldı mı?" sorusuna Bayram B, "Hayır Başkanım, eğitim mermisi kullanırdık. Biz de kursiyerler olarak bu durumu yadırgadık ve aramızda bu emri sorguladık." diye yanıt verdi.

Bayram B, o gece kışlada yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"İçtima alanında bir terslik olduğunu anlamıştık. Bunu bölük komutanımıza sorduğumuzda terör saldırısı olabileceğini söyledi. Daha sonra yasak olmasına rağmen telefonumu açtım ve ailemle konuştum. Bana bunun bir darbe girişimi olduğunu söylediklerinde, hemen arkadaşlarımızla kurduğumuz WhatsApp grubuna 'Hiçbir şeye karışmayın, azınlık bir grup darbe yapıyormuş' yazdım. Yasa dışı eyleme karışmadan sabaha kadar kışlada bekledim."

Bayram B, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

"Ateşe ateşle karşılık verin" emri

Sanık Avni K. de 15 Temmuz günü WhatsApp grubundan gelen yazılı emirde gece eğitimi olacağının bildirildiğini, bunun üzerine mazereti olduğundan eğitime katılamayacağını komutanlarına ilettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını anlattı.

Gece eğitimi içtimasından önce silah ve teçhizat aldıklarında gerçek mermi dağıtıldığını ifade eden Avni K, "İlk defa bir gece eğitiminde gerçek mermi verildiğini gördüm. Ben ve diğer kursiyerler o gece bir terslik olduğunu anladık. Biz bunu sorgulamaya başlayınca alandaki bazı rütbeliler Türkiye çapında terör saldırısı olduğunu söylediler." diye konuştu.

İlerleyen saatlerde içtima alanında kursiyerlerin görev yerleri listesinin okunduğunu belirten Avni K, kendisinin de 3 nolu nizamiyeye gitmeye hazırlandığı sırada Tabur Komutan Vekili Tarık Görener'in olduğu taraftan daha önce hiç görmediği rütbeli bir subayın "Ateşe ateşle karşılık verin." diye bağırdığını iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece 3 nolu nizamiyede bulunduğu süre zarfında darbeye yönelik bir eyleme tanık olmadığını savunan Avni K, "Gözaltına alınana kadar Selen Amfi'de bekledik. Çıkarıldığım ilk mahkemede de tahliye oldum."

Avni K, tahliye olduktan sonra idari tahkikat sonucunda görevine iade edildiğini, halen Güneydoğu'da terörle mücadele kapsamında operasyonlara katıldığını belirterek beraatini istedi.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan eski kursiyer teğmenler Ebubekir G, Ebubekir İ, Ensar L, Burhan E, Aykut S, Yunus B. ve Selman T. de üzerlerine atılı suçları reddederek beraat talebinde bulundu.