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Kurtarma filosu TCG Akın ile güçlendi

Denizaltı filosunu her geçen gün güçlendiren Türk Deniz Kuvvetleri, en modern kurtarma gemilerini de bünyesine katıyor. İstanbul Tersanesi’nde inşa edilen TCG Akın’ın donanmaya katılmasıyla TCG Işın ve TCG Alemdar’dan oluşan üç gemilik filo bölgenin en güçlüsü oldu.

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2020 yılında hizmete girmesi planlanan gelişmiş teknoloji ürünü Reis sınıfı denizaltıların inşası sürerken, Türkiye Akdeniz çanağının en güçlü denizaltı kurtarma filosuna sahip oldu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından İstanbul Tersanesi’nde yaptırılan ikinci denizaltı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Akın (A-584), törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ve İstanbul Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Şener katıldı. Geminin donanmanın gücüne güç katacağını söyleyen Koramiral Adnan Özbal, Türk denizcilerin vatan savunması için her türlü fedakarlığı göstereceğini belirtti.
 
Donanmanın göz bebeği
 
Ana görevi batan denizaltıları ve mürettebatını kurtarmak olan TCG Akın’ın su üstü gemilerine de yardım edebileceğini belirten İstanbul Tersanesi Genel Müdürü Dr. Tarık Var, “Dünyada özel amaçlı savaş gemisi üretebilen 10 ülke arasındayız. TCG Akın’da çok simli iskandil, aktif sonar, akustik izleme yakalama sistemi, su altı telefon sistemi, uzaktan kumandalı sualtı ROV aracı, yandan taramalı sonar, atmosferik dalış elbisesi (ADS), dört noktadan sabitleme sistemi, altı kişilik basınç odası, 88 ton çekim gücü bulunuyor. 650 metre derinlikte mahsur kalan bir denizaltıya yaşam desteği sağlayabiliyor. Rusya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerle yarış edebilecek denizaltı kurtarma filosuna sahip olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
 
Törenin ardından Deniz Yarbay Cenk İlgü, TCG Akın’ın komutasını aldı. Yemin ederek gemiyi devralan Yarbay İlgü, “Türk donanmasının göz bebeği gemimi ve personelimi her an harbe hazır tutmak için en yüksek çabayı göstereceğim. TCG Akın ile Türk sancağını denizlerde şerefle dalgalandıracağım” diye konuştu.
 
Milliyet

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