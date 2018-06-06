Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

3 yaşındaki çocuk, dördüncü kattan otomobilin üzerine düşerek yaralandı

Adıyaman'da, 4 katlı binanın en üst dairesinden park halindeki otomobilin üzerine düşen 3 yaşındaki Gülfidan O. yaralandı. Kız çocuğunun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi.

4 KAT DÜŞTÜ

Mustafa ile Hatice O. çiftinin çocukları Gülfidan O., 4 katlı binanın en üst dairesinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

HAFİF YARALANDI

Yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Gülfidan O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kızın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çatalca

Seçim Yolunda Çatalca

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA