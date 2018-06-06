3 yaşındaki çocuk, dördüncü kattan otomobilin üzerine düşerek yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi.

4 KAT DÜŞTÜ

Mustafa ile Hatice O. çiftinin çocukları Gülfidan O., 4 katlı binanın en üst dairesinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

HAFİF YARALANDI

Yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Gülfidan O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kızın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.