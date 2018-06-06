3 yaşındaki çocuk, dördüncü kattan otomobilin üzerine düşerek yaralandı
Adıyaman'da, 4 katlı binanın en üst dairesinden park halindeki otomobilin üzerine düşen 3 yaşındaki Gülfidan O. yaralandı. Kız çocuğunun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi.
4 KAT DÜŞTÜ
Mustafa ile Hatice O. çiftinin çocukları Gülfidan O., 4 katlı binanın en üst dairesinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
HAFİF YARALANDI
Yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan Gülfidan O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kızın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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