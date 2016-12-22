Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezon başlıyor mu? Heyecanlandıran yazı

Şimdi dizi sektöründe en çok cevabı merak edilen soru Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman başlayacak? Efsane dizinin izleyicileri de bu sorunun cevabının peşinde. Konuyla ilgili ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bir iddia ise Kurtlar Vadisi Pusu'nun yerine Kurtlar Vadisi Darbe dizisinin başlayacağı. Şu ana kadar konuyla ilgili Pana Film ve Necati Şaşmaz'dan bir açıklama yok.

KURTLAR VADİSİ HANGİ KANALDA OLACAK?

Kanal değiştirme rekoru kıran Kurtlar Vadisi dizisinin hangi kanalla anlaştığı belli olmadı. Sevilen dizi son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan bölümleriyle gelmişti.

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezona bomba gibi başlamayı hedefleyen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ocak ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili dizinin yapımcısından henüz bir açıklama gelmedi.

KURTLAR VADİSİ HAKKINDA HEYECANLANDIRAN YAZI

Milliye gazetesi yazarı Sefa Karahasan'ın köşesine taşıdığı yazıda Kurtlar Vadisi'nin başlama tarihi ile ilgili önemli detaylara yer verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da gerçekleştirmek istediği darbe kalkışması öncesinde ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu nedenle uzun zamandır dizi yayınlanamıyordu.

Sanıyorum bu hafta yasal süreçle ilgili konu kapanacak. Pana Film, ocak ayından itibaren ise 15 Temmuz darbe girişimini dizileştirecek. Yeni kanalda, gerçek darbe girişimi izleyiciyle buluşacak. 15 Temmuz nedeniyle uzun zamandır sıkıntılı günler geçiren Pana Film ve ekibi de rahat bir nefes almış olacak. Dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz da, tekrar ‘özlediği’ izleyicisiyle buluşacak.

‘Kurtlar Vadisi Pusu’ normalde, ‘Kurtlar Vadisi Kıbrıs’ olarak çekilecekti. Hatta bu konuda 1 Mart’ta, ‘Kurtlar Vadisi Kıbrıs’a çıkacak’ başlıklı bir yazı yazdım. Dizide, 1974 Yunan Cuntası’nın darbe girişimi sonrasında gelişen olaylara yer verilecekti. Bir anlamda Yunan darbesiyle Kıbrıs olaylarına geçiş yapılacak ve 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı anlatılacaktı. Bu konuda Necati Bey önemli çalışmalar ve görüşmeler yapmıştı. Ki tam da bir Kıbrıs aşığı olarak. Yaşanan FETÖ’nün hainliğinden sonra bu proje durdu.

O dönem ‘Pusu’nun iki bölümü de Kıbrıs’ta çekilmişti. Dönemin hükümeti Şaşmaz ve ekibine ‘aşırı bürokratik engeller’ çıkarmasına rağmen, dizide geri adım atılmamıştı.

Otel de yapacaktı

Ayrıca ‘KKTC Fahri Elçiliği’ ‘popülist’ yaklaşımla hükümet tarafından iptal edilmişti.

Dizi çekimlerinin yanında Necati Şaşmaz, Kıbrıs’a bir otel yapacaktı. Bu konuda gerekli temaslar da kurulmuştu. Ayrıca Kıbrıs’a geldiğinde kalabileceği bir villa da satın almak istiyordu. Engeller kendisini yıldırdı. Net yazıyorum; Kuzey Kıbrıs’ta şimdi Necati Bey ve ekibini destekleyecek bir hükümet var.

Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımına ciddi katkısı olacak diziye her türlü kolaylık sağlanabilir. Bunun sinyallerini hükümetten aldım diyebilirim. Son olarak şunu da not edeyim, Necati Şaşmaz’a ‘Fahri Temsilcilik’ unvanı geri verilmelidir.

KURTLAR VADİSİ DİZİ SERİLERİ

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi serisinin ilk dizi filmi olan Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelmiştir. Bu bir mafya dizisidir sloganı ile akıllara kazınan dizi aksiyon dizi olarak kendini göstermiştir. 29 Aralık 2005 yılında yayınlanan 97. bölümü ile Kanal D ekranlarında son bulmuştur.

Kurtlar Vadisi Terör

Kurtlar Vadisi Terör, Türkiye'de yaşanan Mafya - Derin Devlet ilişkisini ve Türkiye'de yaşanan Terör faaliyetlerini ekranlara taşımıştır. Dizinin büyük tepki alması RTÜK tarafından ikinci bölümün yayınlanmasının ardından yayından kaldırılmasına neden olmuştur.

Kurtlar Vadisi Pusu

Kurtlar Vadisi Pusu, daha önce ekrana gelen Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Terör dizilerinin devamı niteliğinde çekilmeye başlanmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'da yine Türkiye'de yaşanan Mafya - Derin Devlet ilişkisi konu edilmiştir.