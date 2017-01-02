Kurtulmuş Ortaköy saldırısının 4 hedefini açıkladı

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DİZ ÇÖKTÜRECEĞİZ

Ortaköy saldırısında 4 hedefin olduğunu kaydeden Kurtulmuş yaptığı konuşmada 'Birincisi, 2017 yılının ilk dakikalarında ilk saatlerinde yapılmış olmasının verdiği önemli bir mesaj var. 2016 Türkiye için bölge için zor bir yıl oldu. Bütün terör örgütleri arkalarındaki stratejilerini de kullanarak 2016'da Türkiye'ye karşı çok eylemler yaptılar. 2017 Türkiye için daha güzel bir yıl olacak diye temenni ettiğimiz bir anda böyle bir mesaj verdiler 2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devam edeceğiz. Biz de diyoruz ki biz de 2017'de inlerinize girmeye devam edecek ve hepinize diz çöktüreceğiz

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

İkinci mesajları Türkyie'nin sınırdışı operasyonlarına verilen bir mesajdır. Başarılı ve kararlı yürütülen operasyonlar terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ediyor. Sahadaki başarımızı hazmedemeyen güçlerin bu terör eylemini yönlendirdiği anlaşılıyor. Hangi planı yaparsanız yapın Türkiye teröre karşı her türlü tedbiri almaya muktedirdir.

MÜSLÜMANLIK BARIŞ DİNİDİR

Üçüncü mesele ise bu terör eylemi ile birlikte halkımız arasında hayat tarzları üzerinden inanç farklılıkları üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar. Bir kısmı da bu tür şuursuz ve dengesiz propaganda ile halkın arasını açmaya çalışıyorlar. Milletimizin tamamına yakını son derece şuurlu ve tecrübelidir. Terörün dininin imanının inancının olmadığını bilir. Saldıranın dini meşrebi ne olursa olsun saldırılanın insan olduğunun bilincindedir herkes. Müslümanlık barış dinidir. Bırakın herhangi bir insana suçsuz 39 cana kastetmeyi savaş meydanında bile kendisiyle savaşmayan hiç bir insanla savaşmaz.

YİNE YEK VÜCUT OLACAĞIZ

Böyle bir kahpe saldırıyı yapmaları halkımızın arasında ayrıştırmaya yönelik bir iştir. Bu ha bir eğlence yerinde ha bir eğitim yuvasında ha bir ibadethanede yapılmış hiç bir farkı yoktur. Türkiye bu hain saldırılara pabuç bırakmayacaktır. Milletimizin uyanık olmasını temenni ediyoruz. Beşiktaş saldırısında nasıl yek vücut olduysak Ortaköy saldırısında da yek vücut olacağız' dedi.