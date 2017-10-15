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Kurye aracındaki 7 milyon doların gasbedilmesine yönelik operasyon düzenlendi

Irak'ın kuzeyine ihracat yapan firmaların paralarını Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısından yasal yollarla ülkeye getiren kurye aracının silahla durdurularak 7 milyon doların gasbedilmesine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

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Türkiye'den Irak'ın kuzeyine ihracat yapan firmaların alacaklarını Türkiye'ye getiren kurye firmasına ait aracın yaklaşık 3,5 ay önce Habur Sınır Kapısı yakınlarında silahla durdurularak 7 milyon doların gasbedilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
 
Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başverimli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda M.K, M.O, E.T, İ.B, F.A ve H.E yakalandı.
 
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Firari A.Ş ve M.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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