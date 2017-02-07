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Kuş avlarken kendini vurdu

Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde, arkadaşı Ali K. ile birlikte kuş avlamaya giden Ali Karataş (41), tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu.

  • DHA
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Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde, arkadaşı Ali K. ile birlikte kuş avlamaya giden Ali Karataş (41), tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu. Karataş, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Ali K. gözaltına alındı. 

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Hisar Mahallesi'ndeki çilek seralarının bulunduğu alanda meydana geldi. Çilek alım satım işiyle uğraşan Ali Karataş, aynı işi yapan arkadaşı Ali K. ile kuş avlamak için çilek seralarının bulunduğu alana geldi. İddiaya göre, Ali Karataş tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurdu. Arkadaşı Ali K.'nin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından talihsiz adamın cesedi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırdı. Karataş'ın arkadaşı Ali K. gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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