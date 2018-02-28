Kuş sürüsüne çarpan THY uçağı geri döndü

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yollarının İzmir- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştirecek TK-2909 sefer sayılı TC-JGV kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 12.10´da Adnan Menderes Havalimanı´ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören uçağın pilotu, durumu Hava Trafik Kontrol Merkezine bildirdi. THY uçağı alınan onayın ardından Adnan Menderes Havalimanı´na iniş yaptı.

Kalkıştan hemen sonra geri dönen THY uçağı yapılan kontrollerin ardından seferden çekilirken yolcuların yapılacak diğer seferlerle İstanbul´a gönderileceği öğrenildi.