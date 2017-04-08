Kuşadası Körfezi’nde 44 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından böyle yakalandı
Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 44 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı tarafından Pamucak açıklarında lastik bir bot içerisinde kaçak göçmenler tespit edildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 44 kaçak göçmen havadan ve denizden yapılan operasyonla ele geçirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 42’si Suriye, 2’si de Afganistan uyruklu toplam 44 göçmen sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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