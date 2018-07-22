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Kuşadası'nda 42 yabancı uyruklu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 42 yabancı uyruklu yakalandı.

  • AA
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Kuşadası açıklarında devriye faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslan Burnu yakınlarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Durdurulan bottaki, 3 Suriye, 2 Eritre, 9 Afganistan, 3 Senegal, 9 Filistin, 10 Orta Afrika, 2 Irak, 4 İran uyruklu 42 kişi, sahil güvenlik botuna alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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