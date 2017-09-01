Kuşadası'nda 43 yavru carreta caretta daha denizle buluştu

Türkiye'de caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının dışında bulunan Kuşadası'nda, geçtiğimiz günlerde tespit edilen birinci yuvadan sonra, ikinci bir yuva daha bulundu. Sevgi Plajı'nda daha önce denizle buluşturulan 51 yavrunun ardından, Nazilli Sitesi Plajı önünde blunan ikinci yuvalama alanında 3 gün önce yavru çıkışları başladı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yöneticileri, yavrular için seferber oldu. Caretta carettaların site ışıkları yerine denizin yakamozlarına yönelmeleri için çaba harcayan EKODOSD yöneticileri, ilk gün çıkan 38 yavruyu sağlıklı bir şekilde denizle buluşturdu. Üçüncü gün çıkan 5 yavruyla birlikte toplam sayı 43 oldu. Böylece son iki haftada Kuşadası sahilinden 94 caretta caretta yavrusu denizle buluşturulmuş oldu. Açılan yuvada yapılan incelemede, kalan 22 yumurtadan 3'ünün ölü embriyo, 16'sının ise döllenmemiş olduğu belirlendi.

Yavruların ileride yumurtlamak için Kuşadası sahiline döneceğine dikkati çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "2012 yılından bu yana, her yıl tek yuva olan Kuşadası'nda, bu yıl ilk kez ikinci bir yuva tespit edildi. Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama bölgeleri olan Kuşadası, önümüzdeki yıllarda yuvaların çoğalması halinde yuvalama bölgeleri içine alınacak" dedi.

Kuşadası'ndaki ikinci yuvanın, bu nadir canlıların yaşam alanı olan denizlerin korunmasına yönelik önemli farkındalık yarattığını kaydeden Sürücü, "Kuluçka süresince yuvasının yanına konulan bilgilendirme ve tanıtım tabelası, siteleri birbirine bağlayan kıyı yolundan geçen binlerce insan tarafından okundu. Yuva alanlarında nöbet tutan EKODOSD gönüllüleri, her gün yüzlerce ziyaretçiye sözlü olarak bilgi aktardı. Caretta carettaların, Dalyan ve diğer alanlarda yuva yaptığını bilen vatandaşlar, Kuşadası'ndaki yuvaları görünce hem şaşırdı, hem de çok sevindi. Yuva alanları en çok çocukların ilgisini çekti. Gönüllü olarak nöbet tutmak isteyenlere belli saatlere kadar izin verildi. Kuşadası'ndaki 2 yuva, bu nadir canlıların yaşam alanı olan denizlerin korunmasına yönelik önemli farkındalık yarattı. Kuşadası'na Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen tatilciler deniz kaplumbağaları hakkında önemli bilgiler edindi. Birçoğu caretta carettaları ilk kez görebilmenin mutluluğunu yaşadı. Çıkan yavruların tekrar bu kıyılara geleceğini öğrendiklerinde çok mutlu oldu" diye konuştu.