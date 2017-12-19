Kuşadası'nda çarptıkları motosiklet sürücüsünü öldüresiye dövüp, kaçtılar

Edinilen bilgiye göre, Saat: 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, 09 BU 571 plakalı motosikletiyle Kuşadası şehir merkezinden Kadınlar Denizi istikametine seyir halinde olan Mükremin Güneş’e Adalızade Mezarlığı kavşağında ters yönden gelen ve içinde 3 kişi olan bir özel otomobil çarptı. Hafif kazanın ardından tekrar motosikletine binen Mükremin Güneş’i takip eden araçtakiler, Sabri Mumcu Caddesi’nde önüne geçerek durdurdu. Arabadan kimliği belirsiz 3 kişi önce yumruk, ardından da sopalarla dövmeye başladılar. Güneş’in baygınlık geçirip, yere yığılmasının ardından kimliği belirsiz 3 kişi aracına binerek olay yerinden kaçtı. Çevreden gelenlerin bildirmesi üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralanan motosiklet sürücü Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayın ardından polise ifade veren Mükremin Güneş, ters yönden gelen ve bir aracın motosikletine çarptığını, daha sonra da takip ederek araçtan inen ve daha önceden hiç tanımadığı kişilerin kendisini sopalarla dövdüklerini söyledi. Polis, kazaya yol açan araç ile araçtaki 3 kişinin yakalanması için bölgede bulunan tüm mobese kameralarını inceleme altına aldı.