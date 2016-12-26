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Kuşadası’nda korkutan yangın

Kuşadası’nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan 3 tüpün peşpeşe patlaması büyük korkuya neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi Özgür Sokak 5/3 adresindeki bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ramazan Gözen’e ait dairedeki yangın kısa sürede tüm evi sardı. Çevre apartmanlara ve evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin büyük çaba sarf ettiği yangın sırasında evin içinde bulunan 3 adet tüpün patlaması bomba etkisi yarattı. Büyük korkuya kapılan ve tüplerin patlamasıyla büyük tehlike yaşayan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın sırasında itfaiye araçlarında suyun bitmesi nedeniyle tankerlerle itfaiye ekiplerine su takviyesi yapıldı.

 

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