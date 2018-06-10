Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
Kuşadası’nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda üzerinden esrar maddesi çıkan bir kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Oğuzhan D. İsimli bir kişiyi durdurdu. Şüpheli kişinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Oğuzhan D. İsimli şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
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