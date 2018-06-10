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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda üzerinden esrar maddesi çıkan bir kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Oğuzhan D. İsimli  bir kişiyi durdurdu. Şüpheli kişinin üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Oğuzhan D. İsimli şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.  

 

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