Küstah Alman!

Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye kucak açan Almanya’yı Erdoğan korkusu sardı. Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayan Berlin’den yine küstah tavır geldi. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7-8 Temmuz’da Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesi için gideceği Almanya’da Türk halkına seslenmek istediğini, ancak bunu uygunsuz bulduklarını söyledi. Türkiye’de 16 Nisan’da yapılan anayasa referandumu öncesinde PKK ve FETÖ’cü hainlerle aynı safta yer alan ve ‘hayır’ kampanyasına destek veren Almanya, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığına devam ediyor.

Teröristlerin topraklarında cirit attığı Almanya’nın Dışişleri Bakanı Gabriel, Rusya ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın G20 zirvesi dışında, Almanya’da kamuya açık bir etkinliğine katılmasının uygunsuz olacağına inandığını” belirtti. Gabriel şöyle devam etti: “Almanya Başbakanı Merkel, seçimlerden üç ay önce AB’li olmayan siyasetçilerin etkinlik düzenlemesini uygun bulmadı. Şu anda bu tür etkinliklerin yapılması mantıklı değil.” Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de hükümetin Erdoğan’ın Almanya’da bir toplantı düzenlemesine sıcak bakmadığını vurgulayarak “Bakan Gabriel’in yaptığı açıklamayı Başbakan da onayladı. Alman hükümetinin tutumu bu şekildedir” diye konuştu. Benzer küstah bir açıklama da SPD Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz’dan da geldi. Schulz, Erdoğan’ın, burada yaşan Türk vatandaşlarına hitap etmesinin engellenmesini istedi.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Erdoğan korkusu saran Alman siyasetçilerin küstah açıklamalarına Türk Dışişleri’nden çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın G-20 toplantısı vesilesiyle Hamburg’a yapacağı ziyaret kapsamında, Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken, diğer taraftan Almanya’daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir. Özellikle AP Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.”



Kalın: Provokatif ve art niyetli



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bazı Alman siyasetçilerin yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi. Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 liderler zirvesine katılmak üzere Almanya’nın Hamburg şehrine gerçekleştirecekleri ziyaret öncesinde bazı Alman siyasetçiler tarafından yapılan provokatif ve art niyetli açıklamalar kabul edilemez” dedi.



Bakan Çelik: Kabul edilemez



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya’nın küstahlığına tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, şunları söyledi: “Bazı Alman siyasetçiler bizlerle sohbet ederken temel hak ve özgürlükler konusunda en geniş çerçevede konuşuyor. Bizler de alabildiğine geniş bir çerçevede bu meseleyi ele alıyoruz. Ve her defasında ilkelerin herkes için geçerli olduğunu söylüyoruz. Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya’da vatandaşlarımızla buluşmasıyla ilgili olarak bu siyasetçilerin açıklamaları kabul edilemez. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yaptığı dönemde parlamentoda PKK sergileri açılmasına göz yuman birinin açıklamaları ibretliktir.”