Kütahya merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Bursa ve Eskişehir'de uyuşturucu ticareti ve fuhuş yapıldığı belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada yaklaşık 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen K.M, S.S. M.G.Y, K.E, Y.G. R.D ve İ.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.