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Kütahya MHP'den iftar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

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İftara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP MKYK üyesi Volkan Dudu, Özel Kalem ve MHP Grup Müdürü Fikret Hayal, KKTC İçişleri Bakan Müsteşarı Durali Güçlüsoy, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Ülkü Ocakları Kütahya Şube Başkanı Serdar Akkoç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Gökhan Tomruk, MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Kırçı, MHP Kütahya milletvekili adayları Ahmet Erbaş, Erol Alpertürk, Rıza Kenan Uzman, Selahattin Uslu ve Sedat Kabaağaç ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

İftardan sonra bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti.

MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım da, iftar programına yoğun katılımları sebebiyle partililere ve vatandaşlara teşekkür etti. (EFE)

 

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