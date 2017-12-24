Kütahya yarın okullar tatil mi 25 Aralık’ta kar tatili var mı?

Kütahya’da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Kütahya’da kar tatili var mı? 25 Aralık Pazartesi gününün tatil olup olmadığı hakkında öğrenciler araştırma yapıyor. Kütahya Valiliği ve MEB açıklaması merakla bekleniyor. Kar tatili haberi için sadece öğrenciler değil veliler de araştırma yapıyor. Binlerce kişinin beklediği kar tatili kararı haberimizde yer alıyor. İşte, Kütahya’da okullar tatil mi sorusunun yanıtı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KÜTAHYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya’da kar tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kütahya Valiliği veya Kütahya MEB açıklaması gelirse bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

KAR YAĞACAK İLLERİN LİSTESİ!

Kar yağışı 24 Aralık 2017 pazar günü de yurdun büyük bir bölümünü kaplayacak ve 32 ilde kuvvetli şekilde etkili olacak. Pazar günü kar beklenen 32 il de şunlar: Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Bursa, Sakarya, Düzce, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Muş.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere, kıyı kesimler, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI;

Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar (20 Cm üzeri) yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 14

Samsun: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8