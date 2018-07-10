Kütahya’da 10 aydır kayıp şahsın cesedi bulundu

4 Ekim 2017 tarihinde kaybolan ve ailesi tarafından kayıp müracaatı yapılan evli ve 1 çocuk babası Özkan Yürük’ün (35) cesedi, gelen bir ihbar üzerine jandarma ekiplerince Beyköy Mahallesi altında Adranos Çayı kenarında bulundu.

DERE KENARINDA BULUNDU

Beyköy Mahallesi’nde ineğinin dereye gitmesi üzerine peşinden giden vatandaş, cesedi görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şahsın cesedini ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürdü. Özkan Yürük’ün ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.