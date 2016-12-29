Kütahya'da 112 köy yolu ulaşıma kapandı
Kütahya'da gece başlayan kar yağışı hayatı felç ederken, il genelinde 112 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
- İHA
Kent merkezinde kar kalınlığı 35, yüksek kesimlerde de 60 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, 112 köy yolunun yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Yetkililer, kapanan yolların tekrar trafiğe açılması için onlarca araç ve personelin seferber edildiğini dile getirdiler.
Şehirlerarası Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar yollarında da araçların zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmiyor.
Bu arada, kar yağışı sebebiyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kütahya'nın simgelerinden Çini Camii, karlı görüntüsüyle ilgi çekiyor.
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