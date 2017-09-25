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Kütahya'da alkollü şahıs kuru sıkı tabancayla polise ateş açtı

Kütahya'da alkollü olduğu belirtilen Ali T., polis merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna kuru sıkı tabancayla 3 el ateş ettikten sonra kaçarken bahçe çit demirlerine kafasını çarparak yaralandı.

  • DHA
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Olay akşam saatlerinde 30 Ağustos Mahallesi'ndeki Kütahya Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi önünde meydana geldi. T.A. adlı kadın, kendisini rahatsız eden boşandığı eşi Y.Y.'den şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. T.A.'nın sevgilisi olduğu belirtilen Ali T. de bir süre sonra polis merkezine geldi. Alkollü olduğu bildirilen Ali T.'yi polisler içeriye almayarak uzaklaştırmak istedi. Polis merkezinin bahçesinden dışarı çıkartılan Ali T. belindeki kuru sıkı tabancayla nöbet tutan polis memuruna doğrultarak 3 el ateş etti. Nöbetçi polis olayda yaralanmazken, polisler havaya uyarı ateşi açarak Ali T.'nin elindeki kuru sıkı tabancayı aldı. Ali T. polislerin elinden kurtulup kaçmak isterken kafasını bahçe çit demirlerine çarptı. Yaralanan Ali T. polislerin çağırdığı 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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