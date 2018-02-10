Kütahya'da bir muhtar parkta gençlere ateş açtı

Kütahya'nın Saray Mahallesi'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Çocuk Oyun Parkı'na pompalı tüfekle gelen muhtar Hasan Hüseyin Y. dehşet saçtı.

GENÇLERE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartıştığı gençlere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Serkan Köktürk (20) göğsünden, Recep Mutlu (20), Hüseyin Köktürk (19) ve Salih Yıldırım (19) da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

4 yaralı ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılar kendilerine muhtar Hasan Hüseyin Y.'nin ateş açtığını söyledi. Polis ekipleri, muhtar Hasan Hüseyin Y.'yi evinde gözaltına aldı. Hasan Hüseyin Y.'nin suçlamaları kabul etmediği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.