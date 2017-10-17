Kütahya'da FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltında
Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle biri kadın 2 eski öğretmen gözaltına alındı.
- AA
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen eski dershane öğretmeni A.A. ile daha önce ücretli öğretmenlik yapan M.Y. gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyete getirildi.
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