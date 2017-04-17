Kütahya'da FETÖ operasyonu

YÖK’ten puan türü açıklaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan antrenörlük eğitimi programlarının geçmişte olduğu gibi bu yıl da YGS ile öğrenci almaya devam edeceğini belirterek, sadece yüksekokuldan fakülteye dönüşen perfüzyon ve antrenörlük eğitimi programlarında değişikliğe gidildiğini ve başka programlar için bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.