Kütahya'da genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı

Çavdarhisar Gıda Tarınm ve Hayvancılık Müdürlüğünde yapaılan dağıtıma Kaymakam Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, Çavdarhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İbrahim Gülmez ve genç çiftçiler katıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Gülmez yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi projesine yapılan başvuruların incelenerek, Hacımahmut köyünden Ahmet Aydın ve Tepecik köyünden Abdurrahman Çokluk'a 35’er adet koyun ile 2’şer adet koç olmak üzere toplamda 74 adet küçükbaş hayvanı Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına, karşılıksız hibe olarak teslim ettiklerini ifade etti.

Genç çiftçi projesinde hayvanlarını teslim alan Ahmet Aydın. ''Devletimizden Allah razı olsun. Bize güvenenleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)