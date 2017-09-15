Kütahya'da Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Kütahya'da, ormanlık alanda oluşturdukları tarlada Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kumarı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda şüpheli şahısların uyuşturucu madde yetiştirdikleri ihbarını aldı.
Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alanda oluşturdukları tarlada yetiştirdikleri Hint kenevirlerinin bakımlarını yapan şüpheliler H.G. ve S.G.'yi suçüstü yakaladı. Tarlada 630 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(EFE)
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