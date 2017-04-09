Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
- AA
Recep Göktaş (58) yönetimindeki 43 U 1134 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya çevre yolunun Durak Mahallesi mevkisinde Hasan Yavuz'un (47) kullandığı 43 HU 810 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Celalettin Çakır (79), Yeliz (34) ve Mustafa Çetinkaya (7), Mustafa (41), Selinay (15) ve Merve Kırık (17), Fatma (53) ve İlayda Ceren Yavuz (8), 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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