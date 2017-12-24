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Kütahya'da kamyon tuzlama aracına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da, bir kamyonun tuzlama aracına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

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Tayfun Kurt yönetimindeki 33 F 5897 plakalı kamyon, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 39. kilometresinde aynı yönde seyreden ve buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması yapan Mustafa T'nin kullandığı kamyona çarptı.
 
Şoför mahalline sıkışan kamyon sürücüsü Kurt ile aynı araçtaki İbrahim Eğilmez (32), itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Yaralılardan Eğilmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Kurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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