Kütahya'da okullar tatil mi

Günlerdir yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Kütahya'da etkili olmaya devam ediyor. Yarın için Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Kütahya'da yoğun kar yağışı var. Şimdi öğrencilerin gözü kulağı okulların tatil olmasına karar veren Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'da. Kütahya'da okullar yarın tatil mi? Kütahya Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı?

KÜTAHYA'DA 12 OCAK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Kütahya'da yarın için yapılmış bir tatil açıklaması yok. Kütahya Valiliği'nden yapılacak son dakika okullar tatil açıklamasını www.star.com.tr'den ve haberimizden takip edebilirsiniz.

KÜTAHYA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU