Kütahya'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Hakan Tufan yönetimindeki 35 EE 939 plakalı otomobil, Kütahya-Uşak karayolunun Zafertepe Çalköyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü, eşi Fatma ve 3 yaşındaki çocukları Elif Rezza Tufan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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