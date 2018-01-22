Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Mustafa Tepeoğlu (34) yönetimindeki 26 TH 553 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Tepeoğlu ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Seber (27) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetler, savcılık incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan Reyhanlı ve Kilis için obüslerle misilleme

TSK´dan Reyhanlı ve Kilis için obüslerle misilleme

2 saniye sonra olanlar şoke etti

2 saniye sonra olanlar şoke etti

6000 yılından geldiğini iddia ediyor!

6000 yılından geldiğini iddia ediyor!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA