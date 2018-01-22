Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, Mustafa Tepeoğlu (34) yönetimindeki 26 TH 553 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Tepeoğlu ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Seber (27) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler, savcılık incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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