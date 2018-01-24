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Kütahya'da şüpheli araçtan 200 kilo kaçak tütün çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

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Polis ekipleri, Yeni Mahalle Şehit Gaffar Okkan Caddesi'nde ters yönde giden 02 BE 660 plakalı bir otomobili takibe aldı. Polisin 'dur' ikazlarına rağmen durmayan şüpheli otomobil, yaşanan kovalamacada durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, 6 çuval içerisinde 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü A.B. (53) ise gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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