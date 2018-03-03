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Kütahya'da TIR'dan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir TIR'ın üzerinden uçan brandanın tekerleklerine dolandığı otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Musa Kurt yönetimindeki 34 NT 7259 plakalı pet su yüklü TIR'ın üzerindeki branda Domaniç-İnegöl karayolunun Tahtaköprü Kayalık mevkisinde lodos nedeniyle uçarak karşı yönden gelen Mahmut Akay'ın kullandığı 16 Z 0646 plakalı otomobile çarptı. Brandanın tekerleklerine dolandığı otomobil devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü, babası Ahmet Kurt ve kızı Rabia Akay ile Ahmet Durgut yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından yola savrulan pet şişler kenara alındı.

 

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