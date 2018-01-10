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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gençlere uyuşturucu hap sattığı belirlenen H.Ç.'yi (18) takibe aldı.

Şüphelinin, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, H.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (EFE)

 

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