Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya Valiliği son dakika açıklaması
Kütahya'da yarın 12 Ocak Perşembe okullar tatil mi? Kütahya Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Meteroloji'nin son tahminlerine göre, Kütahya'da yarın yoğun kar yağışı etkili olacak. Kütahya'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasına Valilik karar veriyor. Öğrencilerin bu yüzden gözü Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'da. İşte Kütahya'da okullar tatil açıklaması ve hava durumu.
Günlerdir yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Kütahya'da etkili olmaya devam ediyor. Yarın için Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Kütahya'da yoğun kar yağışı var. Şimdi öğrencilerin gözü kulağı okulların tatil olmasına karar veren Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'da. Kütahya'da okullar yarın tatil mi? Kütahya Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı?
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KÜTAHYA'DA 12 OCAK PERŞEMBE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Kütahya'da yarın için yapılmış bir tatil açıklaması yok. Kütahya Valiliği'nden yapılacak son dakika okullar tatil açıklamasını www.star.com.tr'den ve haberimizden takip edebilirsiniz.
KÜTAHYA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
YURTTA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
BURSA °C, 9°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
EDİRNE °C, -3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
AYDIN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İZMİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ADANA °C, 13°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ANTALYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
ELAZIĞ -4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -11°C, -1°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu
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