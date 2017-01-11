Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya Valiliği son dakika açıklaması

Günlerdir yurdumuzu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Kütahya'da etkili olmaya devam ediyor. Yarın için Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Kütahya'da yoğun kar yağışı var. Şimdi öğrencilerin gözü kulağı okulların tatil olmasına karar veren Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'da. Kütahya'da okullar yarın tatil mi? Kütahya Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı?

KÜTAHYA'DA 12 OCAK PERŞEMBE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Kütahya'da yarın için yapılmış bir tatil açıklaması yok. Kütahya Valiliği'nden yapılacak son dakika okullar tatil açıklamasını www.star.com.tr'den ve haberimizden takip edebilirsiniz.

KÜTAHYA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

BURSA °C, 9°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

AYDIN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA °C, 13°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ANTALYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ -4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -11°C, -1°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu