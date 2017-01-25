Kütahya'da yolcu treni TIR'a çarptý: 1 ölü, 11 yaralý
Kütahya'da yolcu treninin TIR'a çarpmasý sonucu ilk belirlemelere göre 1 kiþi öldü, 11 kiþi yaralandý.
- AA
Eskiþehir Kütahya seferini yapan yolcu treni, Dumlupýnar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 EC 1399 plakalý TIR'a çarptý.
Olay yerine çok sayýda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, týrýn sürücüsü hayatýný kaybederken, ilk belirlemelere göre aralarýnda makinistin de bulunduðu 11 kiþi yaralandý.
Yaralýlar çevredeki hastanelere sevk edilirken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.
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