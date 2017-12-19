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Kütahya'daki FETÖ'nün "gaybubet evlerine" operasyon: 4 tutuklama

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'gaybubet evlerine' yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün "gaybubet evlerine" yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö, B.D.Ö, O.K. ve A.A. tutuklandı. Diğer zanlılar ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda örgütün "gaybubet evlerine" yönelik 15 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün üst yöneticilerinin de yer aldığı ikisi kadın 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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