Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tavşanlı ilçesi Yaylacık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ilerlemeden söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip ile 28 arazöz sevk edildiğini belirtti.

Hızlı müdahale sonucunda yangının kontrol altına alındığını aktaran Kayım, "Yangının çıktığı bölgeye yakın olan arazöz ekipleri, yangın ihbarının alınmasının hemen ardından bölgeye hızla hareket etti. Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın büyümeden ve çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın çok küçük bir alanda etkili oldu. Korkulacak bir durum söz konusu değil." diye konuştu.