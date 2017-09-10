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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

  • DHA
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Bugün öğlen saatlerinde Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde ormanlık alanda  henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanısıra çeşitli il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Havadan helikopterlerin de katıldığı söndürme çalışmalarında rüzgarın etkisiyle yayılan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

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