Kutlu yolda yürüyoruz

Şekib Avdagiç / İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı



Zifiri karanlığın hükmü, gün ağarıncaya kadardır. Ama bazı geceler vardır ki, karanlığı bertaraf etmek için güneşten önce geceyi aydınlatan neferler yetişir. Tıpkı 15 Temmuz’da yaşanan o meşum gece gibi. Din kisvesine bürünüp aldatan, asker elbisesi giyip saldıran kökü dışarda fikirlere teslim olmuş karanlık zihniyetin mensupları o akşam harekete geçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara çıkan milyonların gövdesi vatan savunması için yekvücut oldu.

O akşam ve gece boyunca devam eden mücadelelerle millet, vatanını düşmana teslim etmedi, namusunu çiğnetmedi, ihanete geçit vermedi. “Türkiye’nin sahibi millettir, millet de burada” diyerek düşmana siper olanlar canlarını verdi, 15 Temmuz destanında şehadet şerbetini içenler arkalarında onurlu bir miras bıraktı. Allah (c.c.) tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle güldürsün.15 Temmuz 2016’da tanklarla başlattıkları girişimleri bugün ekonomi cephesinde sürdürenler bilsin ki… Dün olduğu gibi bugün de… Milletin varlığına, ülkemizin aydınlığına kast edecek her hain emel ve her karanlık girişim, milyonlarca vatan evladının, çalışanıyla, yatırımcısıyla iş dünyamızın her bir neferinin azmiyle kül olmaya mahkûm kalacaktır. Biz iş dünyası olarak güçlü Türkiye için, işimizi, aşımızı artırmak için çalışmaya, üretmeye, Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Hiçbir art niyetli plan, ekonomimiz üzerinde yapılmaya çalışılan hiçbir operasyon bizi bu kutlu yoldan döndüremeyecektir.



En güzel cevabı verdik



2017 yılında yeni ve güçlü bir yönetim sistemini huzurla, uzlaşıyla tesis eden bu ülke, 24 Haziranda sandıktan çıkan sonuçlarla gelecek 5 yıla ilişkin istikrar ve atılımı ortamını sigorta altına almıştır. Şüphesiz ki tüm bu sonuçlar ülkemizi aşağı çekmek isteyenlere verilebilecek en güzel cevaptır. Bugün Türkiye yakaladığı %7,4’lük büyüme oranıyla ekonomik gelişimin; çağın gereklerine uygun yeni yönetim sistemiyle siyasi değişimin ve sofrasını açtığı 4 milyona yakın Suriyeli kardeşiyle vicdani değerlerin dünyadaki kalesi konumundadır. İnanıyoruz ki devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve vizyoner liderliği ve yeni kabine üyelerimizin siyasi ve ticari tecrübesi ile 2023 hedeflerimize çok daha hızlı şekilde ilerleyeceğiz. 15 Temmuz demokrasi zaferimiz kutlu olsun. En derin hürmetlerimle.