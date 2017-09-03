Kutsal topraklarda özverili mesai

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Diyanet Mekke Hastanesini ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanvekili Dr. Ekrem Keleş’in eşliğinde hastaneyi gezen Bakan Demircan, hastalarla sohbet etti. Bakan Demircan, Diyanet Mekke Hastanesinin İslam ülkeleri hac organizasyonları sağlık hizmetleri arasında birincilik ödülüne layık görülmesinden dolayı başta Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş olmak üzere yetkilileri kutlayarak “Diyanet İşleri Başkanlığımızın hac ibadeti boyunca hacılarımıza sağlık hizmeti verdiği bu hastaneyi görünce gerçekten gurur duydum. Türkiye, sağlık hizmetlerini hem ülke içerisinde hem ülke dışında fevkalade yüksek standartlarda yerine getiriyor” dedi.

GÖNÜLLÜ BİR HİZMET

Sağlık hizmetlerinin başlı başına önemli bir görev olduğuna değinen Bakan Demircan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık hizmetlerini durduramazsınız. Mesaisi yoktur. Sağlık hizmetleri veren doktorlar, hemşireler, sağlık personeli büyük fedakarlık içerisinde görevlerini yapmaktadırlar. Bu fedakarlığı bu kutsal mekanda da gösterdiklerini görünce gurur duyduk. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu hizmetlerinin kabulünü Allah’tan niyaz ediyorum. Gerçekten gönüllü bir hizmettir. Bu hizmetlerin daha da geliştirilmesi için yurtiçinde ve yurtdışında bu güzel yerlerde biz üzerimize düşeni her zaman yerine getireceğiz. Tüm İslam aleminin ülkemizin vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Hacı adaylarımızın ibadetlerinin makbul olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”

İBADET AŞKIYLA ÇALIŞIYORLAR

Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş ise Bakan Demircan’ın hastaneyi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Doktorlarımız hastane çalışanlarımız bir ibadet aşkıyla çalışıyorlar. Özveriyle hizmet ediyorlar. Türk doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarını görünce hacılarımız kendilerini memlekette gibi hissediyorlar” diye konuştu.

Şeytan taşlama ‘selfie’si

Her yaştan milyonlarca kişinin bulunduğu Mina’da hacı beraatini almak için Şeytan Taşlama vazifelerini yapan hacılar büyük orta ve küçük şeytanları taşlarken zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz gün şeytan taşlarken bir yandan da selfie çeken bir hacı haber ajanslarının dikkatinden kaçmadı.