Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir Türkiye'ye gelecek

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Türkiye'ye gelecek Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in resmi temasları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveytli mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli alanlarda uluslararası belgeler imzalanacak.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.