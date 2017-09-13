Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir Türkiye'ye gelecek

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Türkiye'ye gelecek Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in resmi temasları, 16 Eylül'e kadar sürecek.
 
Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveytli mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli alanlarda uluslararası belgeler imzalanacak.
 
Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

Paslanmış bıçağı dakikalar içinde jilet gibi yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA