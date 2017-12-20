Kuveyt, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırısını kınadı

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Husilerin Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısının kınandığı belirtildi.

Husilerin, bu korkakça saldırıyla uluslararası kararları çiğnediğini, bölgede güvenlik ve istikrarı sarsmaya çalıştığını vurgulayan kaynaklar, Kuveyt'in Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu, güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tedbirleri desteklediğini kaydetti.

Husiler dün Riyad'daki Yemame Sarayı'na balistik füze attıklarını duyurmuş, Suudi Arabistan ise füzenin Riyad'ın güney kesimlerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.