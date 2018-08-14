Kuveytliler parasını Türk lirasına, tatil rotalarını da Türkiye'ye çevirerek Türk ekonomisine destek veriyor

Döviz bürolarına gelerek, Türk lirası satın alan Kuveytliler, Türk ekonomisine karşı sergilenen kasıtlı tutumun karşısında olduklarını ve Türkiye'ye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Muhammed eş-Şemri isimli Kuveytli, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk lirası satın aldığını ve tatilini de Türkiye'de geçireceğini belirtti. Trabzon'a sık sık gittiğini söyleyen Şemri, bu yıl yapacağı ziyaretin ise ayrı bir anlam kazanacağını ifade etti.

Meşal el-Abdan da Türkiye'ye sık sık tatile giden Kuveytlilerden biri olduğunu dile getirdi. Türkiye'ye güvendiklerini söyleyen Abdan, bunu ortaya koymak adına parasını Türk lirasına çevirdiğini belirtti.

Abdan, Türkiye'nin önüne konulan engelleri aşacağına da inancının tam olduğunu vurguladı.

Kuveyt'te yaşayan Suriyeli Ebu Haşim ise Türkiye'ye seyahat etme imkanı olmadığını ancak, parasını Türk lirasına çevirdiğini söyledi. Ebu Haşim, "Bu gibi durumlarda Türkiye'nin yanında yer almamız gerekiyor." dedi.

Döviz bürosu çalışanı Mina Cerces, dünden bu yana Türk lirasına talepte artış yaşandığını, herkesin bütçesine göre Türk lirası aldığını kaydetti.

Parasını Türk lirasına çevirenlerin Kuveyt vatandaşları ve yine bu ülkede yaşayan farklı ülke vatandaşları olduğunu belirten Cerces, dün itibarıyla Türk lirasının yükselişe geçtiğine dikkati çekti.

Flynas Hava Yolları Şirketi Turizm Müdürü Kemal Kebşe ise "Türkiye seferi yapan uçakların tamamen dolu olduğunu, yoğunluktan rezervasyon yapmanın zorlaştığını" ifade etti.

Kebşe, bilet fiyatlarında da artan talep karşısında yükseliş olduğuna işaret etti.

"Türkiye'yi destekle milletin kazansın"

Öte yandan, Ümmet Türk- Arap İşbirliği Derneği de Türkiye'ye destek için kampanya başlattı.

Dernek, Arap şirketlerini ve halklarını Türkiye'nin yanında durmaya çağırarak, kampanyanın adının da "Türkiye'yi destekle milletin kazansın" olduğunu açıkladı.

Kampanya kapsamında 10 milyon kişinin her birinin "bin Türk lirası alması, dolar ile alışverişten kaçınması ve Türk ürünleri kullanarak ABD ürünlerini boykot etmesi" isteniyor.

Kampanyada ayrıca, "ABD bankalarından, Türk bankalarına tasarruf ve mevduat transferi yapılması, Türk turizminin desteklenmesi ve Arap yatırımlarının, ticaret ve sanayinin ABD'den Türkiye'ye yönlendirilmesi" çağrısı yapılıyor.

"Darbenin başaramadığını ekonomik savaş da başaramayacak”

Öte yandan Kuveytli milletvekili Cuman el-Harbeş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk ekonomisini desteklemek Müslüman bir halka karşı görev olmasının yanı sıra bölgesel dengeyi sağlayan önemli bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Harbeş, mesajında "Seçimlerin, Türkiye'ye karşı komplo kuranlara ölümcül bir darbe olduğu açıktır. Bu yüzden darbenin başaramadığını ekonomik savaş da başaramayacak." ifadelerine yer verdi.

Eski milletvekili Faysal el-Muslim ise soysal medya hesabından, "Türkiye'ye ve halkına karşı yürütülen ekonomik savaş, ciddi bir aşamaya ulaştı. Bunun başarıya ulaşması bölgedeki tüm ülkelere ve halkların zararınadır. Müslüman Türkiye'yi ve halkını savunmak bir görevdir." mesajını paylaştı.