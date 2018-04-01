Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kuveyt'te trafik kazası: 15 ölü

Kuveyt'te işçileri taşıyan iki otobüsün, ülkenin kuzeybatısındaki El-Artel yolunda çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hükümete bağlı Kuveyt Petrol Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burgan Sondaj Şirketi ile Ağır Mühendislik Endüstrileri ve Gemi İnşası Şirketi'ne ait iki otobüs, Artel yolunda çarpıştı.

Burgan petrol sahasında çalışan ve evlerine dönmekte olan işçileri taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında; 7'si Hindistan, 5'i Mısır ve 3'ü Pakistan uyruklu 15 kişi hayatını kaybetti, 1 Hint ile 1 Kuveytli yaralandı.

Şirkete bağlı sağlık ekipleri ve Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansları koordinasyon içinde yaralıları çevre hastanelere nakletti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin ve Cenderis’te yüzler gülüyor

Afrin ve Cenderis’te yüzler gülüyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA