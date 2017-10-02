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Kuvvet komutanları, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kuvvet komutanları, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kuvvet komutanları, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın ailesini ziyaret etti. 

Genelkurmay Başkan Vekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar, şehit Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın Çakırlar Mahallesi'ndeki evine geldi.

Komutanlar, evin önünde kurulan çadırda, şehidin babası Satılmış Erdal'a taziye dileklerini iletti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit için dua edildi.

Orgeneral Güler, burada yaptığı konuşmada, asker, polis, güvenlik korucuları, mülki ve adli teşkilat mensuplarıyla hep birlikte, bölücü terör örgütüne karşı "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlaşıyla mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti.

Terör örgütüyle mücadelede şehit düşen Erdal'ın aziz hatırasının her zaman minnetle ve şükranla yad edileceğini, yaşanan bu olayların kararlılıklarını daha da perçinlediğini belirten Güler, "Biz ülkemizde Kürt kardeşlerimizle birlikte huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Ama aynı zamanda bu birlik ve beraberliğimize kastetmeye çalışan her çeşit terör örgütüyle de ölümüne bir mücadele sürdürüyoruz ve sonunda hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devam edecektir." dedi.

 

Her zaman Erdal ailesinin yanında olacaklarını, hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Orgeneral Güler, şehide Allah'tan rahmet, kederli aileye sabır diledi.

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